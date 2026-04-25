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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 2,41 Promille: Betrunkener Busfahrer musste Führerschein abgeben

Hanau (ots)

(lei) Für Berufskraftfahrer kann die Sicherstellung des Führerscheins sofortige praktische Konsequenzen haben. Am Freitagabend musste ein 57-jähriger Busfahrer genau diese Erfahrung machen, als Polizeibeamte ihn stoppten und das Dokument sicherstellten. Anlass war die deutliche Alkoholisierung des Fahrers: Ein Atemalkoholtest hatte nämlich einen Wert von 2,41 Promille ergeben. Ausgangspunkt des polizeilichen Einschreitens war die Mitteilung eines Fahrgastes, der zuvor Alkoholgeruch bei ihm wahrgenommen hatte. Kurz darauf traf eine Polizeistreife den betrunkenen Busfahrer am Hauptbahnhof an, woraufhin nicht nur seine Schicht beendet war, sondern auch eine Blutentnahme auf dem Polizeirevier und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verdachts der Trunkenheit im Verkehr folgten. Darüberhinaus könnten auch arbeitsrechtliche Konsequenzen auf ihn zukommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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