Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hoher Schaden bei Garagenbrand

Seligenstadt (ots)

(lei) Weil es am Freitagnachmittag in der Stadtmühlgasse gebrannt hat, rückten Feuerwehr und Polizei aus, um ihre Aufgaben zu erledigen. Kurz nach 17 Uhr meldete ein Nachbar, dass dort Rauch aus einer Doppelgarage aufstieg; kurz darauf entdeckten die ankommenden Einsatzkräfte ein loderndes Feuer in dem Gebäude und löschten dieses zeitnah. In der Garage befanden sich neben einem Auto und einem Motorrad auch Fahrräder, die allesamt erheblich beschädigt wurden. Die Rauchentwicklung aus der letztlich komplett verrußten Garage heraus führte auch dazu, dass ein Zimmer des dazugehörigen Hauses bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar ist, da ein Fenster offenstand und Rauch eindringen konnte. Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen auf über 70.000 Euro beziffert. Der Grund für den Ausbruch des Brandes ist bislang unklar und soll nun durch die Kriminalpolizei geklärt werden. Verletzt wurde niemand.

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