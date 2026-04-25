POL-OF: Kripo bittet um Hinweise nach bewaffneten Raubüberfall
Rödermark (ots)
(lei) Augenscheinlich mit einer Pistole bewaffnet hat ein etwa 1,85 Meter großer Mann in der Nacht zu Samstag eine Spielhalle in der Siemensstraße überfallen und Bargeld erbeutet. Gegen 2 Uhr betrat der dunkel gekleidete Unbekannte mit schlanker Statur das Lokal und forderte unter Vorhalt der Waffe die Herausgabe der Kasseninhalts. Nachdem sich der maskierte Räuber selbst zwei Geldkassetten genommen hatte, flüchtete er damit eilig nach draußen und verschwand in Richtung Carl-Benz-Straße. Die Polizei, die umgehend nach ihm fahndete, sucht nach wie vor nach ihm und bittet um weitere Hinweise unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234.
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