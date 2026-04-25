Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kollision mit Baum und Straßenschild: Vito-Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus

Birstein (ots)

(lei) Ein Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen am Ortseingang von Birstein von der Fahrbahn abgekommen und verunglückt. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 4.50 Uhr mit seinem Mercedes Vito aus Richtung Brachttal kommend auf der Hauptstraße unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache die Kontrolle verlor und abseits der Straße gegen einen Baum sowie ein großes Verkehrsschild prallte. Der Baum und das Verkehrsschild fielen dabei um. Der Fahrer, ein 46 Jahre alter Mann, kam verletzt ins Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bezifferbar.

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