Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hochwertige Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen: Zeugen gesucht!; Schwarzer Audi beim Ein- oder Ausparken beschädigt: Hinweise erwünscht Zeugensuche nach Unfallflucht auf Parkplatz und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Vermisster ist wieder da - Offenbach

(fg) Der seit Mittwochmittag vermisste Senior aus Offenbach ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

2. Hochwertige Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Unbekannte haben zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, mehrere hochwertige Werkzeuge aus einem in der Ludwigstraße / Nordring abgestellten weißen Nissan gestohlen. Zuvor hatten die Täter eine Seitenscheibe eingeschmissen. Anschließend öffneten sie die Tür, durchsuchten das Innere und nahmen die Werkzeuge mit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

3. Lärmschutzwand mit Farbe beschmiert: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(cb) Die Polizei in Neu-Isenburg hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti am Donnerstagmittag gegen bis dato noch unbekannte Täter eingeleitet. Diese beschmierten eine Lärmschutzwand entlang einer Bahnstrecke zwischen Neu-Isenburg und Dreieich-Buchschlag in der Zeit zwischen dem 11. März und dem 23. April mit mehreren Graffitis. Hierdurch verursachten sie schätzungsweise einen Sachschaden von 8.000 Euro. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 06102 2902-0 bei den Polizeibeamten in Neu-Isenburg.

4. Schwarzer Audi beim Ein- oder Ausparken beschädigt: Hinweise erwünscht - Mühlheim am Main

(me) Einen Schaden von rund 4.500 Euro hinterließ ein unbekannter Wagenlenker im Verlauf des Donnerstags an einem schwarzen Audi. Der Verursacher fuhr hiernach davon, ohne den Schaden gemeldet zu haben. Die Beamten aus Mühlheim ermitteln daher wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und suchen nach Zeugen der Kollision, die zwischen 10.30 Uhr und 17 Uhr, in der Ludwigstraße (50er-Hausnummern) stattfand. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass der Flüchtige beim Ein- oder Ausparken gegen den A6 stieß und diesen an der Fahrzeugfront beschädigte. Hinweise werden unter der 06108 6000-0 entgegengenommen.

5. Zeugensuche nach Unfallflucht auf Parkplatz - Rodgau

(fg) Am Donnerstag, gegen 10 Uhr, parkte ein 33-Jähriger aus Rodgau seinen schwarzen Kombi auf dem Parkplatz vor dem LIDL-Markt in der Alfred-Delp-Straße. Er begab sich anschließend in den Markt und stellte bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug gegen 10.40 Uhr "frische" Beschädigungen an diesem fest. Offensichtlich war ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen den Opel gestoßen und hat dadurch einen Schleifschaden auf der Fahrerseite verursacht, bevor er sich unerkannt von dem Unfallort entfernte. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sich gerne unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation Heusenstamm melden dürfen.

6. Mit abgelesener PIN und gestohlener Brieftasche mehr als 10.000 Euro erbeutet - Langen

(me) Zwei Unbekannte, bei denen es sich um einen dunkel gekleideten Mann und eine 40 bis 50 Jahre alte und etwa 1,60 Meter große Frau von kräftiger Statur handeln soll, erbeuteten im Verlauf des Donnerstagvormittags mehr als 10.000 Euro. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde das Duo mutmaßlich gegen 11.30 Uhr in einer Tankstelle in der Berliner Allee auf einen Senior aufmerksam. Beim Bezahlvorgang erhaschten die beiden vermutlich die Bank-PIN des Mannes. In der Folge fuhren die Betrüger dem Mann bis in den Farnweg hinterher. Hier sprach die Frau, die dunkle sowie mittellange Haare zu einem Zopf gebunden hatte und dunkle Kleidung trug, den Herrn in seinem Wagen an. In einem unbeobachteten Moment gelang es ihr scheinbar, die Geldbörse aus der Mittelkonsole zu entwenden. Im weiteren Verlauf führten die beiden gegen 11.50 Uhr offenbar mindestens eine Abbuchung in einer Bank auf der Mörfelder Landstraße aus. Die beiden Betrüger waren möglicherweise in einem Wagen mit AB-Kennzeichenschildern unterwegs. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei aus Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 24.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

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