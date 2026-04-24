Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verunglückt

Stadt Offenbach (ots)

Gestern verlor ein 25-jähriger Motorradfahrer gegen 21.50 Uhr auf der Strahlenbergerstraße unmittelbar vor dem Kaiserleikreisel in Richtung Frankfurt die Kontrolle über seine Harley. Er stürzte so schwer, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen seinen Verletzungen erlag.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen mussten die beiden Fahrspuren der Strahlenbergerstraße in Richtung Frankfurt sowie ein Teilabschnitt der A 661 gesperrt werden.

Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen, wobei auch eine Drohne zum Einsatz kam.

Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich beim Polizeirevier Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-5100 zu melden.

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