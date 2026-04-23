Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fund von Betäubungsmitteln und Festnahmen bei Kontrollen; Graffitischriftzüge in Stadionnähe entdeckt; Offenbar mit Schlagring verletzt: Zügige Festnahme und Ermittlungen gegen 48-Jährigen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Fund von Betäubungsmitteln und Festnahmen bei Kontrollen im Stadtgebiet - Offenbach

(me) Beamte des Polizeireviers Offenbach führten in ihrem Regeldienst zwischen Dienstag und dem frühen Donnerstagmorgen vermehrt Kontrollen im Stadtgebiet durch. Diese führten unter anderem zum Fund von Betäubungsmitteln, zur Sicherstellung von Schreckschusswaffen sowie zur Festnahme von zwei Personen und zur Einleitung mehrerer Ermittlungsverfahren.

Am Dienstag, gegen 15 Uhr, fanden die Beamten bei der Durchsuchung eines aus Offenbach stammenden Mannes Amphetamin auf. In der Folge der weiteren Ermittlungen kam es zu einer Durchsuchung bei einem mutmaßlichen Händler. Bei dieser stellten die Ordnungshüter neben weiterem Amphetamin unter anderem auch eine Schreckschusspistole und Bargeld sicher und nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest.

Auf einen 47-Jährigen, den die Polizisten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierten, kommen gleich mehrere Verfahren zu. Zunächst händigte der Wagenlenker den Beamten Dokumente aus, bei denen es sich offenbar um eine Fälschung handelte. Zudem soll der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gestanden und keine gültige Fahrerlaubnis besessen haben. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Person stellte sich heraus, dass der 47 Jahre alte Mann aufgrund eines bestehenden Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben war. Im Zuge der Kontrolle durchsuchten die Beamten auch den Wagen des Mannes und fanden in diesem zwei Schreckschusswaffen auf. Der Beschuldigte hat sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verdachts der Urkundenfälschung und wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten.

Neben diesen Verfahren stellten die Gesetzeshüter auch fünf Verstöße wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurts oder der verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefons fest.

2. Hochwertige Kleidung aus geparktem Auto gestohlen - Offenbach

(fg) Unbekannte waren am Wochenende in der Straße "Am Waldschwimmbad" zugange und stahlen aus einem im Bereich der 10er-Hausnummern abgestellten Mercedes mehrere hochwertige Kleidungsstücke. Die Eigentümerin hatte ihr Auto dort zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr und Dienstagabend, 20 Uhr, abgestellt. Wie die Täter das Auto öffneten, steht bislang nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Kontrolle von E-Scootern in der Erich-Ollenhauer-Straße - Offenbach

(fg) Am Mittwochnachmittag, gegen 12.45 Uhr, führten Beamtinnen und Beamte Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südosthessen und des Polizeireviers gemeinsam mit der Stadtpolizei Offenbach Kontrollen von E-Scootern an einer Schule in der Erich-Ollenhauer-Straße durch. Anlass waren Beschwerden über lärmende Jugendliche auf mutmaßlich zu schnell fahrenden E-Scootern. Bei der Kontrolle wurde eine männliche Person vor dem Schulgelände festgestellt, die bereits am Vormittag auf einem E-Scooter mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit wahrgenommen worden war. Beim Ansprechen versuchte der 51-Jährige, sich der Kontrolle zu entziehen, was jedoch misslang. Die Höchstgeschwindigkeit seines E-Scooters konnte vor Ort nicht überprüft werden, da das Zusammenspiel von starkem Antrieb und schwacher Bremsleistung eine Messung auf dem Rollenprüfstand verhinderte. Ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit dem Verdacht des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. Ein weiterer kontrollierter E-Scooter wies keine Beanstandungen auf. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Verstöße gegen die Versicherungspflicht strafbar sind und konsequent verfolgt werden.

4. Mann mit Pfefferspray besprüht: Zeugensuche der Polizei - Offenbach

(me) Roter Pullover, Adidas-Shorts, Fahrrad mit weißem Rahmen und orangener Aufschrift: Nach einem Mann mit dieser Beschreibung sucht die Polizei, nachdem dieser am Mittwochnachmittag einen anderen Fußgänger mit Pfefferspray verletzt haben soll. Zu dem Geschehen soll es gegen 16 Uhr in der Mainstraße (160er-Hausnummern) gekommen sein. Offenbar wollte der Verletzte einer Frau zur Hilfe eilen, die durch den Unbekannten angeblich bedrängt wurde. In der Folge sei es durch diesen zum Einsatz der Substanz gekommen, welche für den "Helfer" Reizungen der Augen zur Folge hatte. Hinweise nimmt das Polizeirevier im Spessartring über die Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Graffitischriftzüge auf Boden festgestellt: Wer hat etwas beobachtet? - Offenbach

(me) Nach der Meldung über zwei metergroße Graffiti mit offenkundigem Fußballbezug auf dem Asphalt in einem Waldstück im Bereich des Stadions am Bieberer Berg ermittelt die Polizei unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Die Schmierereien entstanden vermutlich am Mittwoch, in der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 20.15 Uhr. Um diesen Zeitraum herum fand im Stadion ein Fußballspiel statt, sodass die Beamten nicht nur einen möglichen Zusammenhang prüfen, sondern auch auf Zeugen aus den Reihen der Stadionbesucher hofft. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, meldet sich bitte auf dem Polizeirevier unter der 069 8098-5100.

6. Räder von Audi abmontiert: Polizei sucht nach Zeugen - Obertshausen

(me) Wo sind die Räder hin? Dies fragt sich aktuell die Polizei, die wegen des Verdachts des Diebstahls von diesen ermittelt. In der Zeit zwischen Dienstag, 23.30 Uhr und Mittwoch, 7.30 Uhr, legten die Gauner zunächst Holzklötze unter einen beigefarbenen SUV und montierten im weiteren Verlauf die vier Räder des Audi RS Q8 mit HG-Kennzeichenschildern ab. Mit ihrer Beute im Wert von etwa 8.000 Euro verschwanden sie hiernach in der Dunkelheit. Die Tat geschah auf einem Parkplatz in der Robert-Stolz-Straße (einstellige Hausnummern). Die Beamten der Kriminalpolizei nehmen Hinweise unter der 069 8098-1234 entgegen.

7. Bei Einbruch in Kita: Mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet und Bargeld geklaut - Rodgau

(me) Ein bislang noch unbekannter Langfinger kam in der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 7.30 Uhr, hebelte ein Fenster zu einem Gruppenraum der Tagesstätte auf und entwendete im weiteren Verlauf Bargeld aus verschiedenen Aufbewahrungsbehältnissen. Mit seiner Beute im Wert von etwa 400 Euro verschwand der Gauner hiernach wieder. Der Schaden an der Einrichtung beläuft sich auf circa 800 Euro. Die Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in diesem Zeitraum in der Landwehrstraße (20er-Hausnummern) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte telefonisch über die 069 8098-1234 mit den Ermittlern aus Offenbach in Verbindung.

8. Zeugensuche nach Wohnungseinbruch - Neu-Isenburg

(fg) Bei einem Wohnungseinbruch in der Alicestraße erbeuteten bisher unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr bis Mittwoch 14 Uhr Bargeld und Goldschmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro. Hinweise auf die Einbrecher, die sich über die Wohnungstür Zugang verschafften, das Stehlgut entwendeten und anschließend in unbekannte Richtung flüchteten, liegen nicht vor. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

9. Offenbar mit Schlagring verletzt: Zügige Festnahme und Ermittlungen gegen 48-Jährigen - Neu-Isenburg

(me) Er soll einen anderen Mann mutmaßlich mit einem Schlagring verletzt und hiernach das Mobiltelefon von diesem beschädigt haben: So lauten die Vorwürfe gegen einen 48 Jahre alten Mann aus Neu-Isenburg, gegen den die Polizei nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Nach den bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Männer gegen 23.20 Uhr in der Straße "Am Trieb" aneinander. Hinzugezogene Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen, der scheinbar unter dem Einfluss von Alkohol stand, vorläufig fest. Im Zuge der Ermittlungen musste der Beschuldigte eine Blutprobe abgeben. Zeugen der Tat wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06102 2902-0 an die Wache in der Hugenottenallee.

10. Nach Wohnungseinbruch: Polizei sucht weiterhin nach unbekanntem Zeugen - Rödermark

(me) Nach einem Wohnungseinbruch, der sich bereits am Freitag (27. März) in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18.15 Uhr zutrug, sucht die Kriminalpolizei aus Offenbach weiterhin nach Zeugen. Bei der Tat hebelten der oder die Langfinger mit einem bislang unbekannten Werkzeug an der Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Grundstücks in der Straße "Am Kreuz" und gelangten so in das Wohnhaus. Hiernach wurden die Räumlichkeiten durchsucht, aber offenbar nichts entwendet. Im Zeitraum der Tat konnte ein noch unbekannter Zeuge drei weibliche Personen beobachten, die aus dem Garten des Grundstücks gekommen sein sollen. Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang zwischen der Beobachtung und der Tat und bittet die Zeugin oder den Zeugen sowie weitere Hinweisgeber, sich über die Hotline 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 23.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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