Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht des schweren Raubes: Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Obertshausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(me) Am frühen Mittwochmorgen (22.04.) sollen zwei heranwachsende Tatverdächtige (18 und 19 Jahre) zunächst einen Autofahrer körperlich angegangen haben und sodann mit dessen Fahrzeug davongefahren sein. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und die Kriminalpolizei ermitteln nun wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen schweren Raubes in Tateinheit mit gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Beschuldigten aus dem Kreis Offenbach.

Gegen 0.45 Uhr soll es zu der Tat in der Otto-Weis-Straße (20er-Hausnummern) gekommen sein. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen sich die beiden Tatverdächtigen zunächst gegenüber dem Fahrer eines Unternehmens zur Personenbeförderung als Kunden ausgegeben haben. Im weiteren Verlauf sollen die Beschuldigten den Fahrer unter anderem mit einem Pfefferspray besprüht und in der Folge mit der schwarzen E-Klasse davongefahren sein. Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen nach einer intensiven Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, im Raum Eppertshausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18 Jahre alte Tatverdächtige wieder entlassen, da dieser über einen festen Wohnsitz verfügt. Der 19-jährige Beschuldigte soll im Laufe des heutigen Donnerstages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der dann über die Anordnung einer Untersuchungshaft entscheidet.

Die Ermittlungen zu den Umständen der Tat dauern weiter an.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach (E-Mail: pressesprecher@sta-offenbach.justiz.hessen.de) zu richten.

Offenbach, 23.04.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

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