Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Veröffentlichung der "PKS-Broschüre zur kommunalen Betrachtung für 2025"

Polizeipräsidium Südosthessen (ots)

(cl) Als Ergänzung zu der bereits veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 hat das Polizeipräsidium Südosthessen heute seine "PKS-Broschüre zur kommunalen Betrachtung" auf der Internetseite der Polizei Hessen veröffentlicht. Diese ist über den Link https://www.polizei.hessen.de/sites/polizei.hessen.de/files/2026-04/polizeiliche_kriminalstatistik_2025_polizeipraesidium_suedosthessen-kommunale_betrachtung.pdf als PDF-Dokument frei abrufbar.

Darin werden alljährlich die Kriminalitätsentwicklungen jeder Kommune in den Landkreisen Offenbach und Main-Kinzig sowie den beiden Städten Offenbach und Hanau detailliert beleuchtet.

Weitere Informationen und Dokumente zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 für das Polizeipräsidium Südosthessen sind unter dem Link https://www.polizei.hessen.de/die-polizei/statistik/polizeiliche-kriminalstatistik-pks/polizeiliche-kriminalstatistik-fuer-das-polizeipraesidium-suedosthessen-2025 verfügbar.

Offenbach, 23.04.2026, Pressestelle, Christopher Leidner

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