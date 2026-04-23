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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Veröffentlichung der "PKS-Broschüre zur kommunalen Betrachtung für 2025"

Polizeipräsidium Südosthessen (ots)

(cl) Als Ergänzung zu der bereits veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 hat das Polizeipräsidium Südosthessen heute seine "PKS-Broschüre zur kommunalen Betrachtung" auf der Internetseite der Polizei Hessen veröffentlicht. Diese ist über den Link https://www.polizei.hessen.de/sites/polizei.hessen.de/files/2026-04/polizeiliche_kriminalstatistik_2025_polizeipraesidium_suedosthessen-kommunale_betrachtung.pdf als PDF-Dokument frei abrufbar.

Darin werden alljährlich die Kriminalitätsentwicklungen jeder Kommune in den Landkreisen Offenbach und Main-Kinzig sowie den beiden Städten Offenbach und Hanau detailliert beleuchtet.

Weitere Informationen und Dokumente zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 für das Polizeipräsidium Südosthessen sind unter dem Link https://www.polizei.hessen.de/die-polizei/statistik/polizeiliche-kriminalstatistik-pks/polizeiliche-kriminalstatistik-fuer-das-polizeipraesidium-suedosthessen-2025 verfügbar.

Offenbach, 23.04.2026, Pressestelle, Christopher Leidner

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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