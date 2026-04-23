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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Unfall mit überschlagenem Auto: Fahrbahn wieder frei - Entlaufener Hund wieder da

Autobahn 66 / Bad Soden-Salmünster (ots)

(lei) Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 66 am Freitagmorgen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6260929) konnte auch die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Fulda gegen 9.25 Uhr wieder aufgehoben werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen sowie auch einem Teil der Mittelleitplanke, die touchiert wurde, wird vorläufig auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Gute Nachrichten gibt es von dem Hund aus dem Toyota, der vorübergehend entlaufen war. Er konnte wieder eingefangen werden und blieb augenscheinlich unverletzt. Die Polizeiautobahnstation Südosthessen ermittelt nun den genauen Unfallhergang und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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