POL-OF: Nach Unfall mit überschlagenem Auto: Fahrbahn wieder frei - Entlaufener Hund wieder da
Autobahn 66 / Bad Soden-Salmünster (ots)
(lei) Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 66 am Freitagmorgen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6260929) konnte auch die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Fulda gegen 9.25 Uhr wieder aufgehoben werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen sowie auch einem Teil der Mittelleitplanke, die touchiert wurde, wird vorläufig auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.
Gute Nachrichten gibt es von dem Hund aus dem Toyota, der vorübergehend entlaufen war. Er konnte wieder eingefangen werden und blieb augenscheinlich unverletzt. Die Polizeiautobahnstation Südosthessen ermittelt nun den genauen Unfallhergang und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.
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