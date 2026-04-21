Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Tätlicher Angriff auf Bundespolizisten am Hauptbahnhof Hof - die Bundespolizeiinspektion Selb ermittelt.

Selb (ots)

Tätlicher Angriff auf Bundespolizisten am Hauptbahnhof Hof - die Bundespolizeiinspektion Selb ermittelt.

Hof, 21.04.2026

Am Montag, dem 20. April, kontrollierte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Selb gegen 19 Uhr einen 30-jährigen Deutschen, der sich mit einer Freundin direkt vor dem Bundespolizeirevier Hof aufhielt. Der Mann war von Beginn an aufgebracht und wollte nicht kooperieren. Da eine polizeiliche Maßnahme gegen ihn im Fahndungssystem verzeichnet war, wurde er gebeten, mit zur Wache zu kommen. Diesem Ersuchen kam er nur widerwillig nach und gab zudem an, er habe Kokain und Amphetamin dabei. Bei der anschließenden Durchsuchung griff er einen Bundespolizisten an, wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Damit nicht genug, beleidigte er auch noch einen weiteren Bundespolizisten. Bei der Durchsuchung kam ein in einem Schulterholster verstecktes Einhandmesser zum Vorschein. Nach Abschluss der Sachbearbeitung durfte der Mann, der in Potsdam wohnt, seine Reise fortsetzen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Betäubungsmittel hatte er übrigens nicht dabei.

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