Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Zweimal im ICE ohne Ticket: 28-Jähriger muss in Haft
Nürnberg (ots)
Nürnberg/Ingolstadt - Ein 28-jähriger Syrer ist am Sonntagabend (19. April) innerhalb weniger Stunden gleich zweimal ohne gültigen Fahrschein in ICE-Zügen angetroffen worden. Der Haftrichter hat Untersuchungshaft verhängt.
Gegen 20:30 Uhr meldete die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn der Bundespolizei einen Reisenden im ICE von Erfurt nach Nürnberg, der weder eine Fahrkarte noch einen Ausweis vorzeigen konnte. Eine Streife nahm den Mann am Nürnberger Hauptbahnhof in Empfang und brachte ihn zur Dienststelle, um seine Identität zu klären. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Erfurt durfte der 28-Jährige die Wache anschließend wieder verlassen. Nur kurze Zeit später ging die nächste Meldung der Bahn ein: Im ICE in Richtung München war erneut ein Fahrgast ohne Ticket und ohne Ausweis unterwegs - es handelte sich um denselben Mann. Die Bundespolizei nahm ihn in Ingolstadt vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg ordnete für Montagvormittag die Vorführung vor dem Haftrichter am Amtsgericht Nürnberg an. Dieser verhängte Untersuchungshaft, welche der Mann in der JVA Nürnberg angetreten hat. Gegen den 28-Jährigen lag zudem bereits eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen Erschleichen von Leistungen vor. Auch in der Vergangenheit war er der Polizei unter anderem wegen Eigentums- und Gewaltdelikten in Erscheinung getreten.
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