Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Hitlergruß und Schlag mit Diensthandy - Zugbegleiter im ICE angegriffen

Nürnberg (ots)

Nürnberg - Ein 21-jähriger Deutscher hat am Freitagvormittag (17. April) im ICE von München nach Nürnberg einen Zugbegleiter attackiert und den Hitlergruß gezeigt.

Bei der Fahrscheinkontrolle stellte der 54-jährige Mitarbeiter der Deutschen Bahn fest, dass der junge Mann ohne gültiges Ticket unterwegs war. Als er zur Angabe seiner Personalien aufgefordert wurde, reagierte der 21-Jährige aggressiv, hob den rechten Arm zum Hitlergruß, griff nach dem Diensthandy des Zugbegleiters und schlug diesem damit gegen den Kopf. Der Zugbegleiter erlitt Schmerzen, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung und blieb im Dienst. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den bereits polizeibekannten Mann am Nürnberger Hauptbahnhof in Empfang und brachten ihn zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Erschleichens von Leistungen.

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