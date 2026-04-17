Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Abwechslungsreiches Musikprogramm am Michael-Ende-Platz

Platzkonzert des Bundespolizeiorchesters in Garmisch-Partenkirchen am 25. April

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Garmisch-Partenkirchen (ots)

Am Samstag, den 25. April, spielt das Bundespolizeiorchester in großer Besetzung in der Fußgängerzone von Garmisch-Partenkirchen. Die rund 40 Musikerinnen und Musiker treten ab 10:30 Uhr unter der Leitung von Philipp Armbruster am Michael-Ende-Platz auf.

Das abwechslungsreiche Programm des etwa einstündigen Konzerts beinhaltet unter anderem Filmmusik aus "Die Maske des Zorro" von James Horner sowie aus "Cliffhanger" von Trevor Jones. Die Zuhörer dürfen sich außerdem auf ein Udo-Jürgens-Medley und ausgewählte Stücke aus Bernsteins Musical "West Side Story" freuen. Der Eintritt ist frei.

Veranstalter des Platzkonzerts ist die Bundespolizeiinspektion Rosenheim, die in Garmisch-Partenkirchen mit einem eigenen Revier ansässig ist. Mit diesem Auftritt des sinfonischen Blasorchesters unterstreicht die Bundespolizei einmal mehr ihre besondere Verbundenheit mit dem Markt Garmisch-Partenkirchen und der gesamten Region im Werdenfelser Land.

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