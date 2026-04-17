Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Abwechslungsreiches Musikprogramm am Michael-Ende-Platz
Platzkonzert des Bundespolizeiorchesters in Garmisch-Partenkirchen am 25. April
Garmisch-Partenkirchen (ots)
Am Samstag, den 25. April, spielt das Bundespolizeiorchester in großer Besetzung in der Fußgängerzone von Garmisch-Partenkirchen. Die rund 40 Musikerinnen und Musiker treten ab 10:30 Uhr unter der Leitung von Philipp Armbruster am Michael-Ende-Platz auf.
Das abwechslungsreiche Programm des etwa einstündigen Konzerts beinhaltet unter anderem Filmmusik aus "Die Maske des Zorro" von James Horner sowie aus "Cliffhanger" von Trevor Jones. Die Zuhörer dürfen sich außerdem auf ein Udo-Jürgens-Medley und ausgewählte Stücke aus Bernsteins Musical "West Side Story" freuen. Der Eintritt ist frei.
Veranstalter des Platzkonzerts ist die Bundespolizeiinspektion Rosenheim, die in Garmisch-Partenkirchen mit einem eigenen Revier ansässig ist. Mit diesem Auftritt des sinfonischen Blasorchesters unterstreicht die Bundespolizei einmal mehr ihre besondere Verbundenheit mit dem Markt Garmisch-Partenkirchen und der gesamten Region im Werdenfelser Land.
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Der bahn- und grenzpolizeiliche Verantwortungsbereich der
Bundespolizeiinspektion Rosenheim, der das Bundespolizeirevier
Garmisch-Partenkirchen zugeordnet ist, erstreckt sich auf die
Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen
sowie auf die Stadt und den Landkreis Rosenheim. Die rund 450
Inspektionsangehörigen gehen zwischen Chiemsee und Zugspitze
besonders gegen die grenzüberschreitende Kriminalität vor. In einem
etwa 200 Kilometer langen Abschnitt des deutsch-österreichischen
Grenzgebiets wirken sie vor allem dem Einschleusen von Ausländern
sowie der ungeregelten, illegalen Migration entgegen. Ferner sorgt
die Rosenheimer Bundespolizeiinspektion auf rund 370 Bahnkilometern
und in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten für die Sicherheit von
Bahnreisenden und Bahnanlagen. Weitere Informationen erhalten Sie
über oben genannte Kontaktadresse oder unter www.bundespolizei.de
sowie unter www.x.com/bpol_by .
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