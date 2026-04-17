Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei findet vermisste 16-Jährige
Oberaudorf / Rosenheim (ots)
Die Bundespolizei hat am Donnerstag (16. April) eine gesuchte Minderjährige am Haltepunkt Oberaudorf angetroffen. Die als vermisst gemeldete 16-Jährige stammt aus den Niederlanden und war in einem Zug in Richtung Österreich unterwegs.
Die Eltern hatten sich in Sorge um den Gesundheitszustand der verschwundenen Tochter an die niederländische Polizei gewandt. Diese veranlasste eine länderübergreifende Fahndung nach dem Mädchen. Mithilfe der Ortung ihres Mobiltelefons konnte die Suche auf den Großraum München - Rosenheim konzentriert werden. Eine Streife der Rosenheimer Bundespolizei fand die Vermisste schließlich in Oberaudorf in einem Regionalzug und nahm sie in Gewahrsam. Die 16-Jährige war wohlauf. Am frühen Freitagmorgen konnten die erleichterten Eltern ihre Tochter in Rosenheim in der Dienststelle der Bundespolizei in Empfang nehmen.
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Der bahn- und grenzpolizeiliche Verantwortungsbereich der
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sowie auf die Stadt und den Landkreis Rosenheim. Die rund 450
Inspektionsangehörigen gehen zwischen Chiemsee und Zugspitze
besonders gegen die grenzüberschreitende Kriminalität vor. In einem
etwa 200 Kilometer langen Abschnitt des deutsch-österreichischen
Grenzgebiets wirken sie vor allem dem Einschleusen von Ausländern
sowie der ungeregelten, illegalen Migration entgegen. Ferner sorgt
die Rosenheimer Bundespolizeiinspektion auf rund 370 Bahnkilometern
und in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten für die Sicherheit von
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