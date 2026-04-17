Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei findet vermisste 16-Jährige

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Oberaudorf / Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstag (16. April) eine gesuchte Minderjährige am Haltepunkt Oberaudorf angetroffen. Die als vermisst gemeldete 16-Jährige stammt aus den Niederlanden und war in einem Zug in Richtung Österreich unterwegs.

Die Eltern hatten sich in Sorge um den Gesundheitszustand der verschwundenen Tochter an die niederländische Polizei gewandt. Diese veranlasste eine länderübergreifende Fahndung nach dem Mädchen. Mithilfe der Ortung ihres Mobiltelefons konnte die Suche auf den Großraum München - Rosenheim konzentriert werden. Eine Streife der Rosenheimer Bundespolizei fand die Vermisste schließlich in Oberaudorf in einem Regionalzug und nahm sie in Gewahrsam. Die 16-Jährige war wohlauf. Am frühen Freitagmorgen konnten die erleichterten Eltern ihre Tochter in Rosenheim in der Dienststelle der Bundespolizei in Empfang nehmen.

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