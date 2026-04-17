Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Vom Zug ins Gefängnis // Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

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München (ots)

Am Donnerstagabend (16. April) hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof München einen 23-Jährigen festgenommen. Nach dem Mann wurde mit nationalem Haftbefehl gesucht. Die geforderte Geldstrafe von mehreren tausend Euro konnte der Mann nicht begleichen. Gegen 19:45 Uhr haben Beamte der Bundespolizei - nach einem Hinweis einer trinationalen Polizeistreife - einen 23-jährigen vietnamesischen Staatsangehörigen nach dessen Ankunft am Hauptbahnhof München kontrolliert. Dabei stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft München I mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wird. Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde der 23-Jährige zu einer Geldstrafe von 4.080 Euro verurteilt. Diese Summe konnte der Gesuchte nicht aufbringen, weswegen er nun für 51 Tagen in die Justizvollzugsanstalt muss. Während den polizeilichen Maßnahmen stellte die Streife der Bundespolizei außerdem fest, dass sich der Vietnamese unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Bei trinationalen Streifen führt die Bundespolizei gemeinsame Zugstreifen im Verbund mit ungarischen und österreichischen Polizeibeamten auf dem Bahnverkehr von Ungarn nach Österreich und Deutschland durch.

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