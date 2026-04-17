Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Angriff auf Reinigungskraft // Erfolgreiche Fahndung

Bild-Infos

Download

München (ots)

In der Nacht des 16. Aprils hat am Hauptbahnhof München ein 25-Jähriger einen 49-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn angegriffen. Der soll ihn zuvor versucht haben aufzuwecken. Bundespolizisten haben den Angreifer nach einer erfolgreichen Fahndung feststellen können. Am Donnerstag gegen 2 Uhr (16. April) hat ein 49-jähriger Mitarbeiter der Deutschen Bahn das Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs München gereinigt. Dabei ist er auf einen 25-jährigen Kroaten gestoßen, der dort - angelehnt an einer Wand - schlief. Der Bahnmitarbeiter soll ihn daraufhin geweckt haben, um weiter reinigen zu können. Der Kroate stand auf und soll der Reinigungskraft unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Danach konnte der Angreifer zunächst unerkannt fliehen. Alarmierte Bundespolizisten haben den Mann nach einer erfolgreichen Fahndung feststellen und mit zur Wache nehmen können. Durch den Angriff erlitt der 49-jährige Kosovare leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Im Anschluss konnte er sich selbstständig ins Krankenhaus begeben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen einen Wert von 1,2 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I durfte der in Deutschland Wohnsitzlose die Dienststelle wieder verlassen. Der bereits polizeibekannte Kroate muss mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell