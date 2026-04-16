Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Ungewöhnlicher Fund in der S-Bahn // Ehrlicher Finder gibt umgerechnet 5.260 Euro ab

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München (ots)

Am Mittwochabend (15. April) kam es in einer S8 zu einem außergewöhnlichen Fund. Ein zunächst unbekannter Fahrgast hatte seinen Rucksack im Zug vergessen, in dem er eine hohe Summe Bargeld mit sich führte. Die Bundespolizei konnte den Rucksack am Ostbahnhof sicherstellen. Ein ehrlicher Finder hat der Bundespolizei am Mittwochabend (15. April) am Ostbahnhof München einen roten Rucksack mit einer hohen Summe Bargeld übergeben. Die Geldscheine von dreizehn verschiedenen Währungen - unter anderem von mehreren südamerikanischen Staaten - hatten einen Gesamtwert von 5.260 Euro. Daneben zählten noch übliche Reiseutensilien zu den Verlustgegenständen. Den Rucksack hatte ein paraguayischer Staatsangehöriger in einer stadteinwärts verkehrenden S-Bahn der Linie 8 verloren. Bundespolizisten stellten die Fundsache sicher und konnten die Identität des mutmaßlichen Besitzers ermitteln. Da die Kontaktdaten des 45-jährigen Unbekannten bislang fehlen und er auch keinen Wohnsitz in Deutschland besitzt, übergaben die Beamten der Bundespolizei den Rucksack schließlich dem Fundbüro am Ostbahnhof.

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