Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Personen verletzten sich offenbar mit Cricket-Schläger; Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht; Seile auf Spielplatz zerschnitten

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zwei Personen verletzten sich offenbar mit Cricket-Schläger: Zeugen gesucht! - Maintal

(me) Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung vom frühen Donnerstagmorgen in zwei Fällen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 0.10 Uhr im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Berliner Straße zu der Konfrontation der beiden sich bekannten Männer. In der Folge sollen sich die beiden Kontrahenten mit einem Cricket-Schläger geschlagen und hierdurch verletzt haben. Auch drohende Worte sollen in diesem Zuge ausgesprochen worden sein. Die Beamten aus Maintal suchen nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese melden sich bitte über die 06181 4302-0 auf der Wache in der Edisonstraße.

2. Verkehrsunfallflucht: Wer hat Beobachtungen gemacht? - Schöneck

(fg) Ein 18-jähriger Autofahrer wollte am vergangenen Dienstag, gegen 17 Uhr, mit seinem Wagen in der Frankfurter Straße (Einbahnstraße) am rechten Fahrbahnrand einparken. Der Fahrer oder die Fahrerin eines silbernen Mercedes soll sich an dem einparkenden Fahrzeug vorbeigedrängelt haben und hierbei sogar über den Gehweg gefahren sein. Der 18-jährige Fahrzeugführer habe sich so sehr erschrocken, dass er nach eigenen Angaben von der Kupplung rutschte und gegen einen geparkten Ford Transit stieß. Während an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt circa 2.500 Euro entstand, setzte der oder die Unfallverursacherin die Fahrt unvermittelt fort und entkam somit unerkannt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sich gerne unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizeistation Maintal melden können.

3. Seile auf Spielplatz zerschnitten: Zeugensuche! - Flörsbachtal

(fg) Mehrere Seile auf dem Spielplatz "Park der Generationen" in der Orber Straße in Flörsbach haben Unbekannte zwischen Donnerstag (12. März) und Mittwoch (15. April) mit einem bis dato unbekanntem Schneidewerkzeug durchtrennt. Die Seile gehören alle zur Kleinkindschaukel, die seither nicht mehr benutzt werden kann. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb.

Offenbach, 23.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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