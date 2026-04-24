Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 18. Kalenderwoche 2026

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Kindergärten sowie Schulwegen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

28.04.2026:

Dietzenbach, Rodgaustraße (Schulweg);

29.04.2026:

Hainburg, Hauptstraße (Lärmschutz);

30.04.2026:

Mühlheim am Main, Schillerstraße (Kindergarten).

Offenbach, 24.04.2026, Pressestelle, Merlin Winges

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