Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Streit auf Spielplatz eskalierte: Polizei sucht nach Zeugen; Wer hat das Ventil des Reifens beschädigt?; Fassade beschädigt: Zeugen gesucht! und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Streit auf Spielplatz eskalierte: Polizei sucht nach Zeugen - Hanau

(me) Die Polizei aus Hanau ermittelt derzeit unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Verdachts der Beleidigung gegen einen Mann und zwei Frauen, nachdem ein Aufeinandertreffen von diesen am Donnerstagabend eskalierte. Auslöser des Geschehens, das sich gegen 19.30 Uhr auf einem Spielplatz in der Karl-Marx-Straße zutrug, war offenbar ein Streit zwischen zwei Kindern. Die Erwachsenen seien hiernach aufgrund unterschiedlicher Meinungen und augenscheinlich falscher Handlungen des jeweils anderen aneinandergeraten. Hierbei sollen sie sich gegenseitig verletzt und beleidigt haben. Zeugen der Situation wenden sich bitte an das Polizeirevier "Am Freiheitsplatz" unter der Rufnummer 06181 100-120.

2. Zeugen gesucht: Fahrradfahrer fuhr Honda auf und flüchtete - Hanau

(cb) Nachdem es am Donnerstagmorgen in der Rühlstraße (einstellige Hausnummern) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen war, suchen die Beamten des Polizeireviers in Hanau nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen musste die Fahrerin eines grauen Hondas gegen 9.45 Uhr im Einmündungsbereich zur Rhönstraße verkehrsbedingt anhalten. Ein etwa 50 Jahre alter Fahrradfahrer von kräftiger Statur war von der Kinzigbrücke kommend in Richtung Rhönstraße unterwegs, übersah vermutlich den stehenden Wagen mit HU-Kennzeichenschildern und fuhr diesem auf. Am Fahrzeugheck entstanden hierdurch Kratzer und Dellen. Ohne sich zu kümmern, machte sich der Zweiradfahrer, der eine grüne Sporthose und eine beigefarbene Jacke sowie einen Fahrradhelm trug, davon. Unfallzeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer in Hanau (06181 100-120).

3. Wer hat das Ventil des Reifens beschädigt? - Hanau

(cb) Der Fahrzeugeigentümer eines weißen Fords musste am Donnerstagabend feststellen, dass Unbekannte am Ventil eines Reifens herumhantiert hatten. Ersten Erkenntnissen nach stellte der Fahrzeugeigentümer seinen Focus mit HU-Kennzeichen am Mittwoch am Fahrbahnrand an der Anschrift "Am Tiefen Weg" (10er-Hausnummern) ab. Als er am Donnerstagabend, gegen 20.10 Uhr, zu seinem weißen Wagen zurückkam, bemerkte er, dass das Ventil des rechten Hinterreifens beschädigt und der Reifen platt war. Zeugen der Sachbeschädigung wenden sich bitte an die Beamten des Polizeireviers in Hanau (06181 100-120).

4. Fassade beschädigt: Zeugen gesucht! - Maintal

(cb) Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 15.15 Uhr und Freitag, 8.15 Uhr, einen Gegenstand gegen eine Fassade auf einem Firmengelände in der Honeywellstraße (einstellige Hausnummern) geworfen. Hierdurch entstand Sachschaden, der noch nicht näher beziffert werden kann. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizei zu melden.

5. Mehrere Wagen zerkratzt: Polizei sucht weitere Zeugen und potenzielle Geschädigte - Bad Soden-Salmünster

(me) Zwischen Dienstag und Mittwoch wurden der Polizeistation in Bad Orb mehrere beschädigte Wagen gemeldet. In diesem Zusammenhang konnten die Ordnungshüter auch einen Jungen als möglichen Tatverdächtigen ermitteln. Bislang nahmen die dortigen Beamtinnen und Beamten acht Anzeigen im Ginsterweg und der Gelnhäuser Straße auf. Der Schaden an den Autos, bei denen es sich unter anderem um einen grauen Mitsubishi, ein Wohnmobil sowie einen blauen BMW handelte, kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Zeugen, die etwas in dem Zusammenhang mit den Beschädigungen beobachtet haben, sowie Besitzer weiterer beschädigter Fahrzeuge, melden sich bitte auf der Wache unter der Rufnummer 06052 9148-0.

Offenbach, 24.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

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