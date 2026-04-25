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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen Unfallflucht: Motorradfahrer verletzt - Einsatz von Rettungshubschrauber - Suche nach schwarzem Maserati

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Mit einem Rettungshubschrauber ist ein junger Motorradfahrer am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus geflogen worden, nachdem er auf der Landesstraße 3196 gestürzt war und sich verletzt hatte. Die hinzugezogene Polizei ermittelt nach den ihr bislang vorliegenden Informationen nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Der 25-Jährige war nach ersten Erkenntnissen kurz nach 15 Uhr mit seiner grünen Kawasaki von Marjoß in Richtung Steinau unterwegs, als er einem entgegenkommenden Auto ausgewichen sei, da dieses die Kurve geschnitten habe. Er verlor die Kontrolle über seine Maschine, geriet in ein angrenzendes Waldstück und zog sich dabei offenbar eine Fraktur zu. Ob weitere Verletzungen vorliegen, ist derzeit noch unklar. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Maserati gehandelt haben, dessen Fahrerin oder Fahrer anschließend weiterfuhr, ohne Hilfe zu leisten. Auch anderen Verkehrsteilnehmern sei der Wagen mit nicht angepasster Geschwindigkeit und "Kurvenschneidens" aufgefallen.

Die Polizei in Schlüchtern hofft nun auf weitere Zeugenhinweise zu dem oder der Flüchtigen und bittet um Meldung unter 06661 9610-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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