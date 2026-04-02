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Polizei Wuppertal

POL-W: W Fund einer Cannabisplantage - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Mittwochnachmittag (01.04.2026, gegen 16:45 Uhr), entdeckte die 
Polizei eine illegale Cannabisplantage in einer ehemaligen Gaststätte
an der Möwenstraße. 

Zuvor meldeten Arbeiter der WSW der Polizei, dass an einem 
Hauptstromkabel unter dem Gehweg illegal eine Verkabelung angebracht 
wurde, welche in ein Wohn- und Geschäftshaus führt. Bei Betreten des 
Hausflurs nahmen die Beamten intensiven Cannabisgeruch aus der 
leerstehenden Gaststätte wahr. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft 
wurde sodann ein Durchsuchungsbeschluss durch den zuständigen Richter
erlassen.   

In drei Räumen fanden die Einsatzkräfte diverse Cannabispflanzen 
sowie Installationen (Lampen, Lüftungssysteme und Wasserschläuche) 
zur Versorgung der Plantage. Personen konnten in dem Objekt nicht 
angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen 
aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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