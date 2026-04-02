Polizei Wuppertal

POL-W: W Fund einer Cannabisplantage - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Mittwochnachmittag (01.04.2026, gegen 16:45 Uhr), entdeckte die Polizei eine illegale Cannabisplantage in einer ehemaligen Gaststätte an der Möwenstraße. Zuvor meldeten Arbeiter der WSW der Polizei, dass an einem Hauptstromkabel unter dem Gehweg illegal eine Verkabelung angebracht wurde, welche in ein Wohn- und Geschäftshaus führt. Bei Betreten des Hausflurs nahmen die Beamten intensiven Cannabisgeruch aus der leerstehenden Gaststätte wahr. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde sodann ein Durchsuchungsbeschluss durch den zuständigen Richter erlassen. In drei Räumen fanden die Einsatzkräfte diverse Cannabispflanzen sowie Installationen (Lampen, Lüftungssysteme und Wasserschläuche) zur Versorgung der Plantage. Personen konnten in dem Objekt nicht angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

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