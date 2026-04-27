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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Verletzte: Erneut Motorradunfall mit Rettungshubschraubereinsatz auf der L 3196

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Nur einen Tag nach einem Unfall mit Fahrerflucht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6262555) hat sich auf der Landesstraße 3196 ein weiterer schwerer Motorradunfall ereignet. Auch diesmal kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen stießen am Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr zwei Motorradfahrer im Begegnungsverkehr in einer Kurve zusammen. Dabei wurde ein 76 Jahre alter Biker schwer verletzt. Er musste mit dem Heli in eine Klinik geflogen werden. Ein 20-jähriger Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und benötigte vor Ort keine medizinische Versorgung.

Weil sich auf dem Abschnitt in der Vergangenheit immer wieder schwere Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Zweiradfahrern ereignen, führt die Polizei dort regelmäßig Kontrollen durch (siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6258513).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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