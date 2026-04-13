Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei stellt Mann mit zwei Haftbefehlen im Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Am Abend des 12. April 2026 gegen 21:00 Uhr wurde durch die Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Mainz ein 52-jähriger Deutscher polizeilich kontrolliert. Der Mann verhielt sich unkooperativ und aggressiv den Polizisten gegenüber, weshalb er zwischenzeitlich gefesselt wurde. Außerdem beleidigte er die Beamten. Es konnte festgestellt werden, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorlagen. Die Staatsanwaltschaft Mainz hatte einen Untersuchungshaftbefehl wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls und Computerbetruges gegen den 52-Jährigen erlassen. Weiterhin bestand ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Diebstahls. Demnach wurde der Mann rechtskräftig zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.850,00 Euro, alternativ Ersatzfreiheitsstrafe von 95 Tagen, verurteilt. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen und verblieb dort über Nacht im Gewahrsam bis zur Vorführung beim Haftrichter am Folgetag. Dieser bestätigte heute die Untersuchungshaft. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 52-Jährige in die JVA Rohrbach eingeliefert.

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