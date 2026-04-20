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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verantwortungsbewusst unterwegs: Kaum Verstöße bei Zweiradkontrolle auf der L3196

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Am Sonntagnachmittag führten Beamte der Polizeistation Schlüchtern Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße 3196 zwischen Steinau und Marjoß durch. Der Fokus der Maßnahme lag insbesondere auf Zweiradfahrern, da es sich bei der Strecke um eine bekannte Gefahrenstrecke handelt.

Aufgrund April-typischer Witterungsbedingungen und der entsprechenden Fahrbahnbeschaffenheit war das Verkehrsaufkommen im Kontrollzeitraum vergleichsweise gering, sind doch bei guten Wetterbedingungen zu dieser Jahreszeit gewöhnlich deutlich mehr Bikerinnen und Biker dort unterwegs. Lediglich vier Motorradfahrer befuhren in der Zeit von 16:15 Uhr bis 17:15 Uhr die Strecke. Erfreulich: Alle hielten sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Die im Rahmen der Kontrolle geführten Präventionsgespräche wurden von den Kradfahrern durchweg positiv aufgenommen.

Insgesamt wurden 22 Fahrzeuge angemessen, von denen 12 Fahrzeuge und 14 Personen angehalten und kontrolliert wurden. Zwei Pkw-Fahrer überschritten die erlaubte Geschwindigkeit geringfügig. Beide zeigten sich jedoch einsichtig und beglichen das Verwarngeld direkt vor Ort. Darüber hinaus stellten die Beamten vier Verstöße gegen die Gurtpflicht fest, die ebenfalls unmittelbar geahndet wurden.

Weitere Kontrollen sind vorgesehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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