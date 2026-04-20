Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Werkstatt: Motorradbekleidung gestohlen

Dreieich (ots)

(lei) Eine Motorradwerkstatt in der Maybachstraße im Stadtteil Sprendlingen war jüngst das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten hatten in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag ein Seitenfenster aufgehebelt und waren hierüber in das Objekt eingestiegen. Dort entwendeten sie mehrere Motorradhosen, zwei Lederkombinationen und einen Motorradhelm im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro, ehe sie verschwanden. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen

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