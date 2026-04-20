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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Werkstatt: Motorradbekleidung gestohlen

Dreieich (ots)

(lei) Eine Motorradwerkstatt in der Maybachstraße im Stadtteil Sprendlingen war jüngst das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten hatten in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag ein Seitenfenster aufgehebelt und waren hierüber in das Objekt eingestiegen. Dort entwendeten sie mehrere Motorradhosen, zwei Lederkombinationen und einen Motorradhelm im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro, ehe sie verschwanden. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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