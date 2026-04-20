Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohnungseinbruch auf der Hafeninsel: Festnahme zweier Tatverdächtiger - Suche nach zwei weiteren Tätern

Offenbach (ots)

(lei) Ihre Flucht war nur von kurzer Dauer und Distanz: Polizeibeamte haben in der Nacht zu Sonntag zwei Tatverdächtige festgenommen, nachdem diese gemeinsam mit zwei Komplizen kurz zuvor offenbar in eine Wohnung im Bereich der 10er-Hausnummern einbrechen wollten. Gegen die beiden Männer im Alter von 32 und 34 Jahren wird nun unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte das Quartett zuvor den Garten des Mehrfamilienhauses betreten, wobei einer der Unbekannten wohl Schmiere stand und der andere mithilfe der beiden Tatverdächtigen auf den Balkon im ersten Stock kletterte und dort einen Rollladen hochschob. Als Bewohner heimkehrten und auf die Situation aufmerksam wurden, machten sich alle vier eilig davon.

Die beiden Tatverdächtigen rannten in Richtung Hafentreppe und von dort auf dem parallel zum Main führenden Fuß-/Radweg in westliche Richtung - gefolgt von einem Zeugen. Eine herbeieilende Streife stellte die beiden schließlich auf dem Fuß-/Radweg, ehe sie für eine erkennungsdienstliche Behandlung vorübergehend mit auf die Wache mussten.

Im Rahmen einer Fluchtwegabsuche fanden die Beamten unter anderem zwei Paar Handschuhe, eine Taschenlampe sowie eine Sturmhaube und stellten die Gegenstände sicher. Die Kriminalpolizei sucht nun nach den zwei noch unbekannten, dunkel gekleideten Mittätern und bittet weitere Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

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