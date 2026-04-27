Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Grauer Toyota Corolla entwendet: Zeugen gesucht!; Zeugensuche nach mutmaßlichen Schussabgaben mit Pfefferpistolen; Feuerwehr und Polizei rückten aus: Zeugensuche nach Brand und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Scheinwerfer aus Sprinter ausgebaut: Zeugen gesucht! - Offenbach

(cb) Scheinwerfer und Rückleuchten im Wert von ungefähr 3.000 Euro bauten Fahrzeugteilediebe aus einem Sprinter aus, welcher am Fahrbahnrand im Kahlweg abgestellt war. Zudem beschädigten sie im Zuge der Tatausführung die Heckscheibe des Transporters mit HH-Kennzeichen. Der Fahrzeugeigentümer musste die Tat am Sonntagnachmittag, gegen 17 Uhr, feststellen und meldete dies der Polizei. Der durch den Ausbau verursachte Gesamtsachschaden wird mit etwa 2.000 Euro angegeben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, setzen sich bitte unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) mit den Ermittlern in Verbindung.

2. Grauer Toyota Corolla entwendet: Zeugen gesucht! - Offenbach

(me) Auf einen grauen Kleinwagen im Wert von etwa 16.000 Euro hatten es Langfinger in der Nacht zum Freitag abgesehen. Nachdem der Toyota gegen 20.40 Uhr in der Welfenstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellt worden war, gelang es den Gaunern auf bislang unbekannte Art und Weise, die Sicherungen des Corolla zu überwinden und mit diesem davonzufahren. Das Fehlen des Autos mit OF-Kennzeichenschildern wurde gegen 7 Uhr bemerkt. Die Kriminalpolizei aus Offenbach nimmt Hinweise unter der 069 8098-1234 entgegen.

3. Fahrrad aus Keller gestohlen: Hinweise erbeten! - Offenbach

(me) Nachdem er unbemerkt in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Hafeninsel" (20er-Hausnummern) gelangt war und mindestens zwei Kellerräume aufgebrochen hatte, entwendete ein Gauner ein Fahrrad der Marke "Canyon". Mit dem Rad im Wert von mehreren hundert Euro verschwand der Dieb wieder in unbekannte Richtung. Zeugen, die zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 10.45 Uhr, in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte mit den Beamten im Spessartring unter der 069 8098-5100 in Verbindung.

4. Zeugensuche nach mutmaßlichen Schussabgaben mit Pfefferpistolen - Offenbach

(me) Zwei Unbekannte sollen am frühen Samstagabend im Bereich eines Restaurants in der Jacques-Offenbach-Straße offenbar mindestens zweimal mit, so der bisherige Erkenntnisstand, Pfefferpistolen geschossen haben. Hinzugezogene Beamte konnten an den Wänden entsprechende Rückstände feststellen. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde eine Person durch die Substanz leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat, die gegen 17.40 Uhr stattgefunden haben soll. Zu den beiden Personen in dem Restaurant und einem Dritten, der sich außerhalb von diesem aufgehalten haben soll, liegen derzeit folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- schwarze Gesichtsbedeckung - weißes Oberteil - weiße Hose

Die beiden Komplizen trugen schwarze Kleidung. Hinweise nimmt die Wache des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100) entgegen.

5. Feuerwehr und Polizei rückten aus: Zeugensuche nach Brand - Dietzenbach

(fg) Feuerwehr und Polizei rückten am Sonntagabend, gegen 19.25 Uhr, zu einem gemeldeten Brand in der Straße "Am Wildwieseneck" im Bereich des dortigen Wollwiesenteichs aus. Ein Löschen des gemeldeten Feuers war seitens der Einsatzkräfte der Feuerwehr nicht mehr nötig; es war bereit erloschen. Es hatten unter anderem ein Ast und eine kleine Fläche Waldboden gebrannt. Mehrere Jugendliche hätten sich zuvor in dem Bereich aufgehalten und dürften für den Brand verantwortlich sein. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

6. Nach Auffahrunfall geflüchtet: Wer sah den Zusammenstoß? - Neu-Isenburg

(fg) Im Kreuzungsbereich der Landesstraße 3117 und der Straße "An d. Gehespitz" ereignete sich am Donnerstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, ein Verkehrsunfall, in dessen Folge der Verursacher nach dem Zusammenstoß einfach wegfuhr. Der Fahrer hielt nach bisherigen Erkenntnissen in seinem Ford Transit verkehrsbedingt an einer rotzeigenden Ampel. Der Verursacher übersah dies wohl und fuhr dem stehenden Wagen auf. Dieser weist nun mehrere Dellen im Heckbereich auf. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro beziehungsweise die weitere Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug sowie dem Lenker liegen der Polizei nicht vor. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg zu melden.

7. Ohne Führerschein und Pflichtversicherung unterwegs: Streife stellte 41-Jährigen - Dreieich / Langen

(fg) Unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Polizei gegen einen 41-Jährigen. Der Verdächtige, der am Sonntagnachmittag mit einem Leichtkraftrad ohne Kennzeichen im Bereich der Waldstraße / "Am Breitengrad" in Dreieichenhain unterwegs war, beabsichtigte sich zunächst einer Kontrolle zu entziehen. Beim Erblicken des Streifenwagens habe er sein Zweirad stark beschleunigt und sei in das Waldstück in der Verlängerung der Waldstraße gefahren. Ein umgekippter Baum auf einem Weg in der Verlängerung der Straße "Hegweg" (Gemarkung Langen) verhinderte jedoch die weitere Flucht. Die Streife stellte den Zweirad-Fahrer und nahm diesen vorläufig fest. Eine Überprüfung ergab, dass der Verdächtige ohne gültige Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Er musste mit zur Wache und hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 27.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell