Hauptzollamt Köln

HZA-K: Tatort Autobahn: Kölner ZOLL vereitelt Schmuggel im großen Stil

Mehr als eine Tonne unversteuerten Shisha-Tabak sichergestellt

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Köln (ots)

Den Schmuggel von mehr als einer Tonne unversteuertem Shisha-Tabak, vereitelte der Kölner ZOLL in den frühen Morgenstunden des 6. März 2026. Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege, die für die Bekämpfung des Schmuggels auf der Straße und der Schiene spezialisiert sind, kontrollierten auf dem Rastplatz Königsforst auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt einen deutschen Kleintransporter.

"Die Aussage des 52-jährigen deutschen Fahrers, dass er mit dem Kleintransporter einer Leihfirma von Essen auf dem Weg nach Baden-Württemberg sei um seine Familie für einen Tag zu besuchen, ohne zu wissen was sich im Laderaum befindet, konnte nur eine genaue Über-prüfung der Ladung zur Folge haben. 1010 Beutel und Dosen mit jeweils einem Kilogramm unversteuertem Shisha-Tabak in verschiedenen Geschmacksrichtungen, fanden meine Kolleginnen und Kollegen in zahlreichen Kartons", so Jens Ahland, Pressesprecher des Haupt-zollamts Köln. "Diese Menge hätte für eine Wasserpfeife für jeden Einwohner der Stadt Leverkusen gereicht. Der Steuerschaden liegt bei rund 55.000 Euro."

Noch vor Ort wurde gegen den Fahrer ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Aus ermittlungs-taktischen Gründen kann der Aufgriff erst jetzt veröffentlicht werden. Der Shisha-Tabak wurde sichergestellt und die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

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