HZA-K: Zollkontrolle im Sonnenstudio - gratis Sonnenstunden statt Mindestlohn und illegale Potenzmittel sowie unversteuerte Vapes und Zigaretten/anonymer Hinweis führt zu gezielter Kontrolle

Köln (ots)

Bei der Kontrolle eines Sonnenstudios in Niederkassel, fand der Zoll heute 60 Stück illegaler Potenzmittel sowie mehr als 700 unversteuerte Vapes und Zigaretten. Bereits im Mai des vergangenen Jahres, fanden Zöllnerinnen und Zöllner an gleicher Stelle neben vergleichbarer Schmuggelware auch eine Machete und zwei Schreckschusswaffen.

"Ausgangspunkt unserer Kontrolle war wieder ein anonymer Hinweis, der illegale Machenschaften und Schwarzarbeit in dem Sonnenstudio beschrieb. Dort sollten gezielt unversteuerte Zigaretten sowie Vapes an Kinder und Jugendliche verkauft werden", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln. "Der Großteil der illegalen Potenzmittel sowie der unversteuerten Ware war diesmal in einem Reisekoffer im Nebenraum des Sonnenstudios versteckt."

Noch vor Ort wurde ein Ermittlungsverfahren durch den Zoll eingeleitet. Die sichergestellten Potenzmittel, Zigaretten und Vapes werden nach Abschluss des Verfahrens vernichtet.

"Gratis Sonnenstunden statt Mindestlohn, so kann man die Angaben einer hinter der Kasse angetroffenen Frau zusammenfassen. Die 46-Jährige gab an, neben ihrem Sozialleistungsbezug seit mehreren Monaten im Sonnenstudio als Aushilfe zu arbeiten. Als Lohn dürfe sie kostenlos die Sonnenbänke nutzen. Eine kuriose Konstellation, die natürlich weitere Ermittlungen unserer Finanzkontrolle Schwarzarbeit zur Folge hat", so Ahland weiter.

