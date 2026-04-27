Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Körperliche Auseinandersetzung auf offener Straße zog mehrere Verfahren nach sich; Einbrecher flüchteten mit Schmuck über das Dach; Falsche Heizungsableser waren unterwegs und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Polizei sucht Täter und Geschädigten: Hinweise erbeten! - Hanau

(fg) Als zwei Unbeteiligte am Sonntagabend, kurz nach 19 Uhr, auf einem Parkplatz am Hanauer Hauptbahnhof zu einem um Hilfe rufenden Mann eilten, machte sich der 25 bis 30 Jahre alte und etwa 1,80 Meter große Täter in Richtung Daimlerstraße davon. Doch auch der Geschädigte, der zuvor mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seiner Tasche aufgefordert worden sein soll, ist nicht bekannt. Er bestieg kurz nach dem Vorfall einen Bus am dortigen Busbahnhof. Nach bisherigem Erkenntnisstand blieben alle Beteiligten unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Raubdelikts und bittet weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter und den schlanken sowie etwa 1,70 Meter großen Geschädigten geben können, sich zu melden. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Körperliche Auseinandersetzung auf offener Straße zog mehrere Verfahren nach sich - Nidderau

(me) Eine Auseinandersetzung von vier Männern, die sich allesamt kennen sollen, auf der Heldenberger Straße zog am Samstagnachmittag mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung, nach sich. Gegen 16.30 Uhr sollen die Männer nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten aneinandergeraten sein. In diesem Zusammenhang habe ein 36-Jähriger versucht, seine Kontrahenten mit einem Schlagstock zu verletzen. Diese hätten wiederum gemeinschaftlich auf diesen eingeschlagen. Auch Drohungen seien ausgesprochen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Konfrontation. Diese melden sich bitte bei der Polizeistation in Langenselbold (06183 91155-0).

3. Falsche Heizungsableser waren unterwegs: Hinweise erbeten! - Maintal

(cb) Zwei Männer klingelten am Freitagvormittag an der Wohnungstür einer Seniorin und gaben sich als Heizungsableser aus. Die Seniorin ließ daraufhin die beiden etwa 30 Jahre alten sowie schlanken Betrüger rein. Einer von ihnen hatte helles Haar und trug ein Basecap, während sein Komplize dunkles Haar hatte. Während der eine die Rentnerin ablenkte, durchsuchte der andere die Wohnung nach Bargeld und Schmuck. Nur wenige Minuten nach Betreten der Wohnung flüchtete das Duo mit der Geldbörse und mehreren Schmuckstücken im Gesamtwert von schätzungsweise 4.000 Euro über die Herrmann-Löns-Straße in unbekannte Richtung. Die Tat ereignete sich zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Hochwertige Werkzeuge aus Container gestohlen: Zeugensuche! - Niederdorfelden

(fg) In der Straße "Die Landwehr" (einstellige Hausnummern) haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr und Freitag, 6.30 Uhr, ein Baustellengelände betreten und einen dortigen Container aufgebrochen. Aus dem Container nahmen die Diebe mindestens 15 hochwertige Werkzeuge mit. Die ermittelnden Beamten gehen derzeit davon aus, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

5. Einbrecher flüchteten mit Schmuck über das Dach - Neuberg

(cb) Einbrecher, welche am Samstagabend in ein Haus in der Wingertstraße (einstellige Hausnummern) eingebrochen waren, flüchteten nach der Tat mit Schmuck. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter zwischen 18 Uhr und 22 Uhr gewaltsam Zutritt über ein Fenster in das Hausinnere. Hierbei richteten sie einen Sachschaden von knapp 1.500 Euro an. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Die Hausbewohner überraschten die Täter, welche gerade im Obergeschoss des Einfamilienhauses zu Gange waren. Daraufhin kletterten die beiden Unbekannten, die etwa 1,80 Meter groß waren, durch das Küchenfenster auf das Dach. Von dort aus flüchteten die dunkel gekleideten Männer, welche schwarze Kapuzenpullis und Sturmhauben aufhatten, über eine Doppelgarage in unbekannte Richtung. Das Einbruchskommissariat in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

6. Wer hat den Eisautomaten aufgebrochen? - Langenselbold

(cb) Wer hat den Eisautomaten aufgebrochen? Das fragen sich die Ermittler der Kriminalpolizei und suchen Zeugen der Tat. Nach bisherigem Erkenntnisstand begaben sich die Täter am Freitag, gegen 1.15 Uhr, zum Eisautomaten an der Anschrift "Hof Herrmannsberg" und brachen diesen auf. Im Anschluss entwendeten sie etwa 200 Euro Bargeld aus der Geldkassette und flüchteten. Am Eisautomaten entstand durch die Tat ein Sachschaden von ungefähr 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

7. Zeugensuche nach Sachbeschädigung an grauem Honda - Gelnhausen

(cb) Einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro verursachte ein bis dato Unbekannter, als dieser am Sonntag einen Honda zerkratzte. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen grauen Wagen mit GN-Kennzeichen gegen 17 Uhr am Fahrbahnrand im Herzbachweg (10er-Hausnummern) ab. Bei seiner Rückkehr gegen 18.30 Uhr musste er feststellen, dass bis dato Unbekannte die Beifahrerseite seines Autos zerkratzt hatten. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation in Gelnhausen (06051 827-0) entgegen.

8. Mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet: Festnahme eines Mannes dank couragiertem Einschreiten von zwei Passanten - Gelnhausen

(me) Ein Mann, der sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, soll am Freitagnachmittag zwei Personen verletzt und eine dritte Person unsittlich berührt haben, weshalb nun gegen ihn wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt wird. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der 31-Jährige um kurz vor 16 Uhr in einem Park im Bereich der Straße "Im Ziegelhaus" unterwegs gewesen sein. Zunächst habe er zwei auf der Parkbank sitzende Männer angesprochen und soll im weiteren Verlauf unvermittelt mit der Faust auf einen 49-Jährigen eingeschlagen haben. Hiernach habe sich der Beschuldigte einer Heranwachsenden genähert und diese an ihrem Gesäß berührt. Spaziergänger, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, stellten den Tatverdächtigen daraufhin zur Rede und hielten diesen bis zum Eintreffen der Streife fest. Währenddessen soll der 31 Jahre alte Mann einen der beiden mit einem Kopfstoß verletzt haben. Polizeibeamte nahmen ihn daraufhin vorläufig fest und verbrachten diesen im weiteren Verlauf in eine Klinik. Zeugen des Vorfalls setzen sich bitte mit der Polizeistation in Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051 827-0 in Verbindung.

9. Zigaretten aus Supermarkt gestohlen: Zeugensuche der Polizei - Gelnhausen

(me) Nachdem sich am frühen Montagmorgen drei dunkel gekleidete Personen unter Gewaltanwendung widerrechtlich Zugang zu einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Bruchweg" verschafft hatten und im Verlauf eine größere Anzahl an Zigaretten entwendeten, hat die Kriminalpolizei aus Hanau unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sollen die Gauner gegen 2.15 Uhr eine Fensterscheibe eingeschlagen und hierdurch in den Supermarkt gelangt sein. Dort nahmen die Langfinger eine bislang unbekannte Anzahl an Zigaretten auf und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich über die Rufnummer 06181 100-123 bei den Beamten zu melden.

Offenbach, 27.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

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