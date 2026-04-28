Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Verletzte bei Kollision zwischen E-Scooter und Fahrrad; Diesel aus Bagger gestohlen: Zeugen gesucht!; Suche nach schwarzem E-Bike und etwa 40-jährigem Dieb; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zwei Verletzte bei Kollision zwischen E-Scooter und Fahrrad - Hanau

(me) Eine schwer verletzte Radfahrerin und ein leicht verletzter Fahrer eines E-Scooters sind das Resultat eines Zusammenstoßes vom Montagmorgen im Bereich der Aschaffenburger Straße. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen die Radlerin und der Jugendliche auf seinem Elektrokleinstfahrzeug gegen 7.55 Uhr auf der Aschaffenburger Straße in entgegengesetzte Richtungen gefahren sein. Kurz hinter der Kreuzung zur Christoph-Columbus-Straße soll der Teenie mit seinem Zweirad die Straßenseite gewechselt und hierbei mit der Bikerin zusammengestoßen sein. Während sich der Jugendliche scheinbar nur oberflächliche Verletzungen zuzog, trug die Dame ernsthaftere Verletzungen im Bereich ihres Kopfes davon. Beide Beteiligte wurden umgehend in Krankenhäuser gebracht. Zeugen, welche die Kollision beobachtet haben, melden sich bitte auf dem Polizeirevier in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120.

2. Ziege von Weide gestohlen: Zeugensuche der Polizei - Maintal

(me) Die Ordnungshüter aus Maintal ermitteln zurzeit wegen eines nicht alltäglichen Diebstahls und bitten die Bevölkerung um Hinweise. In der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr und Montag, 16 Uhr, stahl ein Unbekannter eine junge Ziege von einer Weide im Bereich der verlängerten Ledergasse. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte über die 06181 4302-0 mit der Station in der Edisonstraße in Verbindung.

3. Unfallflucht im Kreisverkehr: Fahrradfahrer leicht verletzt - Bruchköbel

(cb) Leichte Verletzungen trug ein 16-jähriger Radfahrer am Freitagnachmittag davon, nachdem ein bis dato unbekannter Unfallverursacher den Radfahrer übersah und dieser in der Folge stürzte. Der Zweiradfahrer befuhr gegen 13.20 Uhr den Kreisverkehr in der Hanauer Straße / Blochbachstraße, als ein PKW-Lenker aus der Hanauer Straße kommend in den Kreisel einfuhr und vermutlich den Teenager auf dem Rad übersah. Bei seinem darauffolgenden Sturz zog sich dieser mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. Sein Mountainbike weist nun einen beschädigten Lenker sowie defekte Lampen auf. Der Schaden hier wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699 an die Ermittler der Unfallfluchtgruppe.

4. Diesel aus Bagger gestohlen: Zeugen gesucht! - Gründau

(fg) Am vergangenen Wochenende wurde von einer Baustelle im Ortsteil Lieblos im Meerholzer Landweg Diesel aus einem Bagger entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen zapften unbekannte Täter rund 250 Liter Kraftstoff ab. Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06051 827-0 zu melden.

5. Ausweichmanöver führte zu Kollision mit Baum und anschließendem Überschlag - Gründau

(me) Während das Auto nach dem Unfall mutmaßlich nicht mehr zu gebrauchen ist, kam ein 25-Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis am frühen Dienstagmorgen offenbar nochmal mit dem Schrecken davon. Um kurz vor 4 Uhr war der Opel-Lenker auf der Landesstraße 3271 von Hain-Gründau in Richtung Breitenborn unterwegs, als dieser einem auf der Fahrbahn laufenden Tier ausgewichen sein soll und in der Folge mit dem Zafira von der Straße abkam, mit einem Baum kollidierte und sich im weiteren Verlauf überschlug. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen (06051 827-0) zu melden.

6. Suche nach schwarzem E-Bike und etwa 40-jährigem Dieb - Freigericht

(me) Circa 40 Jahre alt, schwarze sowie kürzere Haare, graue Jeanshose: Nach einem Mann mit dieser Beschreibung sucht derzeit die Polizei, nachdem dieser am Montagnachmittag ein hochwertiges E-Bike entwendet hat. Gegen 17.40 Uhr soll sich der Dieb mit dem schwarz-grauen Canyon bereichert und mit diesem vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rathausstraße in unbekannte Richtung davongefahren sein. Der Wert des Zweirades wird auf mehr als 3.000 Euro beziffert. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation in Gelnhausen unter der 06051 827-0 entgegen.

Offenbach, 28.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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