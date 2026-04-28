Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vier Verletzte bei Zusammenstoß von Linienbus und Pritschenwagen

Hanau (ots)

(lei) Vier Verletzte, so der aktuelle Kenntnisstand, sowie hoher Sachschaden sind die Folgen eines heftigen Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag in der Auheimer Straße ereignete. Dort waren gegen 12 Uhr ein Linienbus und ein Pritschenwagen in Höhe der Rodgaustraße miteinander kollidiert. Alle vier Verletzten kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Nach bisherigen Informationen der hinzugezogenen Polizei soll der 73 Jahre alte Fahrer des Pritschenwagens von einem Grundstück auf die Auheimer Straße gefahren sein und dabei wohl den in Richtung Großauheim fahrenden Linienbus übersehen haben. In der Folge stießen beide Fahrzeuge zusammen, wobei der Bus nach rechts von der Straße abkam und in eine Mauer krachte. Der 73-Jährige, dessen Pritschenwagen auf der Fahrbahn zum Stehen kam, erlitt schwere Verletzungen. Der 39-jährige Busfahrer sowie zwei Fahrgäste - eine 45-Jährige und ein 66-Jähriger - wurden ebenfalls verletzt, jedoch offenbar nicht schwerwiegend. Zehn weitere Fahrgäste wurden vorsorglich vor Ort durchgecheckt.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten, aber auch zum Zwecke der Unfallaufnahme und Abschleppung beider Fahrzeuge war die Auheimer Straße bis etwa 14.30 Uhr vollgesperrt. Der Sachschaden wird nach vorläufiger Bewertung auf 60.000 bis 70.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Hanau sucht nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

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