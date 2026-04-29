Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick"

Südosthessen (ots)

(me) Im Rahmen der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick" richteten Beamte des Polizeipräsidiums Südosthessen am Dienstag mehrere Kontrollstellen ein. Unterstützt wurden die Ordnungshüter hierbei durch Polizistinnen und Polizisten des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz.

In der Zeit zwischen 9 Uhr und 14 Uhr richtete die Verkehrsinspektion etwa eine Kontrollstelle auf der Mühlheimer Straße (400er-Hausnummern) ein. In diesem Zeitraum kontrollierten die Gesetzeshüter 35 Fahrzeuge und 46 Personen und leiteten unter anderem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Ein ausländischer Fahrzeugführer hat sich zudem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung zu verantworten, nachdem dieser das Gültigkeitsdatum seiner Fiktionsbescheinigung mit Kugelschreiber eigenmächtig verlängert haben soll. Neben Straftaten ahndeten die Kontrollierenden auch insgesamt 30 Verstöße gegen die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Von 11 Uhr bis 16 Uhr überprüften zudem Kräfte der Polizeistation Mühlheim am Ausbauende der Bundesstraße 448 insgesamt 17 Motorräder, 12 Wagen und ihre jeweiligen Insassinnen und Insassen. Während die kontrollierten Fahrzeuge grundsätzlich in einem technisch einwandfreien Zustand waren und deshalb lediglich zwei Mängelanzeigen gefertigt wurden, fiel den Ordnungshütern auf, dass mehrfach die für die Kraftfahrzeuge erforderlichen Dokumente wie Zulassungsbescheinigungen und die allgemeine Betriebserlaubnis nicht mitgeführt wurden. Bei einer ihrer Fahrzeugkontrollen nahmen die Gesetzeshüter auch einen Mann vorläufig fest und übergaben diesen in der Folge an die Justiz aufgrund eines offenen Haftbefehls.

Offenbach, 29.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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