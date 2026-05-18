POL-FR: Kandern: Einbruch in Kellerabteil - Alkoholika entwendet
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Freitag, 15.05.2026, 17.00 Uhr bis Sonntag, 17.05.2026, 19.45 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße eine Tür eines Kellerabteiles auf und entwendete etwa 20 Wein- / Sektflaschen sowie mehrere Flaschen hochprozentiger Alkoholika.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell