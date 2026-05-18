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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zusammenstoß beim Abbiegen - drei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Samstag, 16.05.2026, gegen 16.30 Uhr, kam es in der Basler Straße zu einem Zusammenstoß von zwei Pkws, wobei drei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 57-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Basler Straße von Weil am Rhein kommend in Richtung Schweizer Grenze und wollte nach links auf den Parkplatz beim Festplatz abbiegen. Dabei übersah sie wohl eine entgegenkommende 51-jährige Pkw-Fahrerin. Beim Abbiegevorgang kollidierte die 57-Jährige mit ihrem Pkw seitlich mit dem Pkw der 51-Jährigen. Die 57-Jährige, die 51-Jährige sowie eine 51-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Zu weiteren Untersuchungen wurden die 57-Jährige sowie die 51-jährige Mitfahrerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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