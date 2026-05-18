Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vollbrand eines Pkws auf der Bundesstraße

Freiburg (ots)

Am Samstag, 16.05.2026, gegen 05.45 Uhr, wurde der Feuerwehr ein brennender Pkw auf der Bundesstraße 317, unweit der Abzweigung nach Haagen, mitgeteilt. Der Fahrzeugführer konnte seinen Pkw unverletzt verlassen. Der Brand wurde von der Feuerwehr zügig gelöscht. Der Pkw brannte komplett aus und musste abgeschleppt werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch die Straßenmeisterei im Einsatz.

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