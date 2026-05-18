Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Zwei geparkte Autos beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 14.05.2026, 20.00 Uhr auf Freitag, 15.05.2026, 07:30 Uhr beschädigte bislang unbekannte Täterschaft zwei in der Straße Im Füllenplatz geparkte Autos. Dabei wurden Fahrzeugteile abgeschlagen und Scheiben mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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