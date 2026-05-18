POL-FR: Laufenburg: Brand im Motorraum

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Freitag, 15.05.2026, 12.00 Uhr bis Montag, 18.05.2026, 06.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in eine Schule in der Markgrafenstraße in Haagen. In der Schule wurden in mehreren Räumen Schränke aufgebrochen. Auch wurde eine Tür zu einem Büro erheblich beschädigt. Über das Diebesgut liegen hier noch keine detaillierten Erkenntnisse vor. ...

mehr