POL-FR: Laufenburg: Brand im Motorraum
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 17.05.2026, wurde gegen 09.00 Uhr ein Fahrzeugbrand im Stadtweg in Laufenburg gemeldet. Dem Fahrer des BMWs gelang es mit einem Feuerlöscher den Brand einzudämmen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand vollständig ab. Am BMW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Derzeit wird von einer technischen Ursache ausgegangen.
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