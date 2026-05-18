PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Brand im Motorraum

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 17.05.2026, wurde gegen 09.00 Uhr ein Fahrzeugbrand im Stadtweg in Laufenburg gemeldet. Dem Fahrer des BMWs gelang es mit einem Feuerlöscher den Brand einzudämmen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand vollständig ab. Am BMW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Derzeit wird von einer technischen Ursache ausgegangen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 15:21

    POL-FR: St. Blasien: Zwei geparkte Autos beschädigt - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 14.05.2026, 20.00 Uhr auf Freitag, 15.05.2026, 07:30 Uhr beschädigte bislang unbekannte Täterschaft zwei in der Straße Im Füllenplatz geparkte Autos. Dabei wurden Fahrzeugteile abgeschlagen und Scheiben mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 13:26

    POL-FR: Lörrach: Einbruch in Schule in Haagen

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Freitag, 15.05.2026, 12.00 Uhr bis Montag, 18.05.2026, 06.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in eine Schule in der Markgrafenstraße in Haagen. In der Schule wurden in mehreren Räumen Schränke aufgebrochen. Auch wurde eine Tür zu einem Büro erheblich beschädigt. Über das Diebesgut liegen hier noch keine detaillierten Erkenntnisse vor. ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 13:24

    POL-FR: Rheinfelden: Wohnungseinbruch in Karsau - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum von Samstag, 16.05.2026, 15.45 Uhr bis Sonntag, 17.05.2026, 02.20 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über eine Balkontür Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Herweghstraße in Karsau. Die Wohnung wurde durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren