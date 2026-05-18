Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Sprühdosen aus Auto gestohlen und Unterführung besprüht- Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 16.05.2026, 18.00 Uhr bis Sonntag, 17.05.2026. 11.00 Uhr wurde in der Ochsensteige in Waldshut die Heckscheibe eines grauen Opels mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeschlagen und mehrere Spraydosen entwendet. Vermutlich wurden diese Dosen im Anschluss zum Besprühen der Unterführung von der Ochsensteige in den Höllmattenweg benutzt. Der gesamte Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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