PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Sprühdosen aus Auto gestohlen und Unterführung besprüht- Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 16.05.2026, 18.00 Uhr bis Sonntag, 17.05.2026. 11.00 Uhr wurde in der Ochsensteige in Waldshut die Heckscheibe eines grauen Opels mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeschlagen und mehrere Spraydosen entwendet. Vermutlich wurden diese Dosen im Anschluss zum Besprühen der Unterführung von der Ochsensteige in den Höllmattenweg benutzt. Der gesamte Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 15:26

    POL-FR: Rickenbach: Auto kollidiert mit Baum

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 17.05.2026, kam gegen 05.00 Uhr ein Mercedes auf der K6538 zwischen Hütten und Rickenbach aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war kein Fahrer mehr vor Ort. Im Rahmen einer Fahndung konnte ein 42-Jähriger zu Fuß in Hütten festgestellt werden, der augenscheinlich durch den Unfall verletzt wurde. Er wurde durch ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 15:23

    POL-FR: Görwihl: Einbruch in Tankstelle

    Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 17.05.2026, gegen 02.00 Uhr gelangten zwei bislang unbekannte männliche Täter gewaltsam in das Innere einer Tankstelle im Ausserdorf und entwendeten dort Waren in bislang noch nicht bekannter Höhe. Die beiden Täter entfernten sich zu Fuß wieder in Richtung Rüßwihl. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 15:22

    POL-FR: Albbruck: Feuer in Carport

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 17.05.2026, kam es gegen 05:45 Uhr zu einem Feuer in einem Carport in der Dorfstraße im Albbrucker Ortsteil Albert. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Carport und das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Durch den Brand wurde ein Auto und zwei Mülltonnen zum Teil erheblich beschädigt. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht abschließend geklärt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren