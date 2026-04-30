Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfallflucht

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen und sucht Zeugen. Am Mittwochmorgen streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "In der Au" abgestellten Audi und beschädigte diesen dadurch an der Heckstoßstange. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen/Vilsingen

Zwei E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Zwei E-Scooter-Fahrende, die ohne den erforderlichen Versicherungsschutz mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug im Straßenverkehr unterwegs waren, haben Beamte der Verkehrspolizei im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Mittwochnachmittag angehalten. Gegen 16.15 Uhr kontrollierten die Beamten eine 16-Jährige bei Vilsingen und stellten dabei das bereits abgelaufene Versicherungskennzeichen fest. Neben ihr selbst gelangt auch der Halter des E-Scooters zur Anzeige, da er die Fahrt ohne die Versicherung zuließ. Ebenfalls mit einer Anzeige rechnen muss ein 18-Jähriger, der gegen 17.30 Uhr im Stadtgebiet von Sigmaringen auffiel, da er ebenfalls mit einem grünen Kennzeichen des Vorjahres mit seinem E-Roller unterwegs war und keinen aktuellen Versicherungsschutz nachweisen konnte. Zudem verwarnten die Polizeibeamten in zwei Fällen E-Scooter-Fahrende gebührenpflichtig, welche jeweils zu zweit auf den Gefährten unterwegs waren. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine Benutzung von E-Scootern zu zweit ein erhebliches Gefahrenpotential birgt, da die Bremssysteme der Fahrzeuge nicht für das erhöhte Gewicht ausgelegt sind und sich dadurch das Fahr- und Bremsverhalten der Roller insbesondere in unvorhergesehenen Situationen massiv negativ verändert.

Sigmaringen

Geschwindigkeitsmessungen

Im Zeitraum zwischen 10.30 und 14.30 Uhr hat die Verkehrspolizei am Mittwoch auf der B 463 beim Nollhof die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit überwacht. Von den rund 1.400 gemessenen Fahrzeugen auf dem Abschnitt, auf dem für Pkw 100 km/h und für Lkw 60 km/h gilt, waren 21 Pkw und acht Lkw bis 20 km/h zu schnell, 15 Pkw bis 40 km/h und zwei unrühmliche Spitzenreiter sogar mehr als 40 km/h schneller als erlaubt unterwegs. Letztere müssen neben einem empfindlichen Bußgeld und Punkten zusätzlich mit einem Fahrverbot rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug hier 163 km/h.

Gammertingen

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ist ein 20-jähriger Pkw-Lenker am späten Mittwochabend in Gammertingen unterwegs gewesen. Im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle stellten die Beamten entsprechende Auffälligkeiten bei ihm fest, ein daraufhin durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Der 20-Jährige musste sich daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen und sein Fahrzeug stehenlassen. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, kommen auf den Heranwachsenden ein empfindliches Bußgeld und führerscheinrechtliche Konsequenzen zu.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Bad Saulgau zu einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch. Im Zeitraum zwischen 7 und 16.30 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Weiherstraße am Fahrbahnrand geparkten Fiat Punto gestreift und dabei einen Schaden an der Fahrerseite verursacht. Dieser wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dessen Verursacher werden unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell