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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Unfall mit rund 40.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Ford befuhr am Montag, 18.05.2026 gegen 20.30 Uhr ein 47 Jahre alter Mann die L163a von Erzingen kommend in Richtung Riedern am Sand. An der Einmündung zur Jestetter Straße missachtete er die Vorfahrt eines Land Rovers, welcher aus Richtung Riedern gefahren kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Am Ford entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro, am Land Rover 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
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Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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