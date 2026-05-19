POL-FR: Klettgau: Unfall mit rund 40.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 17.05.2026, gegen 02:45 Uhr soll es im Murger Weg in Bad Säckingen zu einer Streitigkeit zwischen zwei Fußgängern mit Hund und einem Rollerfahrer mit Sozius gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich die Fußgänger über die Fahrweise des Rollerfahrers beschwert haben. Dieser sei daraufhin weggefahren und mit einem Begleiter kurze Zeit später zurückgekehrt. Dabei soll der ...

mehr