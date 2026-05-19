Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Unfall mit einem Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Leicht verletzt wurde am Sonntag, 17.05.2026 gegen 22.10 Uhr ein 33 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall auf der L171. Diese befuhr er zuvor mit seinem Mercedes von Bonndorf in Richtung Münchingen. Aus nicht geklärten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einen Abhang hinunter und kam auf einer Wiese zum Stehen. Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Mercedes entstand geringer Sachschaden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Bonndorf mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

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