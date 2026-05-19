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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Auto gerät ins Schleudern - 40.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Mercedes befuhr am Montag, 18.05.2026 gegen 17.20 Uhr ein 45 Jahre alter Mann die A98 von Bad Säckingen kommend in Fahrtrichtung Laufenburg. Auf einer Brücke geriet er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zweimal in die Schutzplanke auf der Gegenfahrbahn. Verletzt wurde weder Fahrer noch Beifahrer. An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 40.000 Euro. Die A98 musste im Zeitraum der Bergung halbseitig gesperrt werden.

md/tb

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Polizeipräsidium Freiburg
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Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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