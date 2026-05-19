POL-FR: Murg: Auto gerät ins Schleudern - 40.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots) - Leicht verletzt wurde am Sonntag, 17.05.2026 gegen 22.10 Uhr ein 33 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall auf der L171. Diese befuhr er zuvor mit seinem Mercedes von Bonndorf in Richtung Münchingen. Aus nicht geklärten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einen Abhang hinunter und kam auf einer Wiese zum Stehen. Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den ...

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