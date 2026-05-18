POL-LIP: Detmold. In Fahrrad-Geschäft eingebrochen.

Lippe (ots) - Im Bereich einer Zufahrt zu einem Golfclub in der Straße Schwaghof kam es am Freitagmittag (15.05.2026) gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem jungen E-Scooter-Fahrer und zwei Fußgängern. Der 11-Jährige aus Bad Salzuflen näherte sich mit seinem E-Scooter nach ersten Erkenntnissen von hinten einer 83-Jährigen und einem 82-Jährigen, die ...

mehr