POL-LIP: Detmold. In Fahrrad-Geschäft eingebrochen.
Lippe (ots)
In der Sprottauer Straße drangen Einbrecher zwischen Samstagmittag und Sonntagabend (16./17.05.2026) gewaltsam über eine Tür in ein Fahrrad-Geschäft ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen zwei Pedelecs - die Schadenshöhe ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise zum Einbruch geben können.
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