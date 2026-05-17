Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Kradfahrer nach Auffahrunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Samstag (16.05.26) um 18:35 Uhr kam es auf der Lopshorner Allee in Detmold-Hiddesen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24jähriger Motorradfahrer aus Augustdorf schwer verletzt wurde. Ein 35jähriger Audi- Fahrer befuhr die Lopshorner Allee in Fahrtrichtung Hiddesen. Im Bereich einer Linkskurve wollte der aus Detmold stammende Mann nach links in einen Feldweg abbiegen. Der nachfolgende Motorradfahrer fuhr aus bislang ungeklärten Gründen mit seiner Honda auf den Audi auf und zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Audifahrer unter dem Einfluss von Alkohol und vermutlich auch von Drogen stand. Ihm wurden Blutproben entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Detmold unter Tel. 05231/ 609-0 in Verbindung zu setzen.

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