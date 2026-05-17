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Polizei Lippe

POL-LIP: Horn- Bad Meinberg. Volltrunkener Radfahrer landet in Ausnüchterungszelle.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (15.05.26) gegen 15:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Radfahrer, der in der Innenstadt von Horn durch seine unsichere Fahrweise auffiel und bereits gestürzt sei. Der 29jährige Horn-Bad Meinberger konnte durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung weiterhin mit starken Schlangenlinien fahrend auf der Bahnhofstraße angetroffen und überprüft werden. Die Kontrolle ergab, dass er nicht nur erheblich alkoholisiert war, sondern zudem noch unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Da er sich aufgrund seines Zustandes nicht mehr auf den Beinen halten und infolge dessen seinen Weg nicht mehr selbstständig fortsetzen konnte, verblieb er bis zu seiner Ausnüchterung in einer Zelle der Polizeiwache.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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