Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Hiddesen. Versuchter Tageswohnungseinbruch - Täter flüchtig.

Lippe (ots)

Zwei unbekannte Täter versuchten am Mittwochmorgen (13.05.2026, 9 Uhr) am Ehrenbergweg in Hiddesen, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Als sie vom Bewohner des Hauses bemerkt wurden, flüchteten die beiden Männer. Eine Zeugin beobachtete anschließend, wie sie in einen hellblau-silbernen VW Golf stiegen und in Richtung Wald davonfuhren. Beide sollen etwa 20 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 m groß und dunkel gekleidet gewesen sein; einer trug eine blaue Jeans, der andere eine schwarze Hose. Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

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