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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Wüsten. Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall.

Lippe (ots)

Ein 34-jähriger Mann aus Holzwickede verursachte am Donnerstagabend (14.05.2026, 21:00 Uhr) an der Waldemeinestraße in Wüsten einen Verkehrsunfall und setzte seine Fahrt anschließend fort. Nach bisherigen Erkenntnissen wich er zunächst Verkehrsberuhigungselementen aus, verlor die Kontrolle über seinen Dacia Duster, beschädigte beim Überfahren des Gehwegs mehrere Reifen und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Dennoch fuhr er noch etwa 400 Meter weiter, bevor er an einer Bushaltestelle anhielt. Ein Atemalkoholtest verlief deutlich positiv; dem Mann wurde daher eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden an Fahrzeug und Mauer wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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